Guarulhos tem classificação e medalhas no fim de semana esportivo





As equipes guarulhenses tiveram muita movimentação no final de semana. Em destaque, no sábado (20), a equipe de futsal feminino garantiu vaga na fase regional da 13º Copa do Estado de São Paulo, organizado pelo Governo de São Paulo, em jogo realizado no Ginásio Fioravante Iervolino.

A equipe Estrela de Guarulhos venceu Cajamar por 6 x 1, pela categoria sub-16. Agora ela aguarda o congresso técnico da próxima fase que acontece nesta terça-feira (23).

Ainda no sábado, a equipe de handebol Aciseg/Guarulhos sub-11 feminina garantiu a terceira colocação na Copa Pinheiros da modalidade. A equipe venceu o Esporte Clube Pinheiros por 2 sets a 1, jogando na casa dos adversários.

Na sequência a equipe cadete masculina Aciseg/Guarulhos jogou no Ginásio Fioravante Iervolino pela Liga Paulistana de Handebol, ganhando de 31 a 27 do Colégio Integração de São Vicente.

Já no domingo (21), pela mesma Liga, Aciseg/Guarulhos venceu a equipe de Hortolândia no cadete feminino pelo placar de 27×24, em Jogo realizado no Ginásio Fioravante Iervolino.

Antes disso, na sexta-feira (19), também pela Liga Paulistana de Handebol, Aciseg/Guarulhos infantil feminino venceu Santo André por 12 a 10. E o juvenil feminino contra o mesmo clube não decepcionou e fez 24 a 22, em disputas realizadas no Ginásio Noêmia Assunção, em Santo André.

O fim de semana ainda contou com a Copa São Paulo de Ginástica Rítmica 2ª fase, pré-infantil e infantil, que aconteceu no Ginásio Cidade Nova, em Pindamonhangaba.

Guarulhos competiu com três ginastas, sendo uma no infantil e duas no pré-infantil. Sofia Miyuki competiu no nível 2 – infantil e ficou na 13 colocação no individual geral. Heloísa Marcelino que estava no pré-infantil nível 2 ficou em 17° lugar no individual geral e em terceiro por grupo. Já Maria Eduarda Lima do nível elite pré-infantil ficou em 10° lugar no individual geral e em 3° lugar por grupo.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comentou o fim de semana esportivo. “Foi um fim de semana com grandes resultados e só temos a agradecer e incentivar esses atletas e treinadores que estão representando tão bem a cidade. A pasta continuará trabalhando para que resultados como esses se consolidem cada vez mais”.