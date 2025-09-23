Saúde Toda Hora registra mais de 1,3 mil atendimentos no último sábado





A Prefeitura de Guarulhos, por meio do programa Saúde Toda Hora, contabilizou no último sábado (20) 1.338 atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Munhoz, Continental, Soberana e Uirapuru. O número reúne ações que envolveram diretamente a população, como consultas, exames, vacinas, testes rápidos, orientações, atividades coletivas, procedimentos e dispensações de medicamentos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, foram realizadas 145 consultas médicas e 196 de enfermagem, além de 14 atendimentos odontológicos. As equipes também coletaram 196 exames de papanicolau, fundamentais para a detecção precoce do câncer do colo do útero.

Nas salas de vacina foram aplicadas 160 doses, incluindo vacinas de rotina (80), contra a influenza (63), contra a covid-19 para grupos prioritários (nove) e contra a dengue para crianças e adolescentes de dez a 14 anos (oito doses somando primeira e segunda aplicação).

As equipes ainda realizaram 149 testes rápidos, sendo 37 para HIV, 38 para sífilis e 37 para hepatites B e C. Durante as visitas de busca ativa, foram identificadas 192 pessoas com sintomas respiratórios, que receberam a devida orientação. Além disso, 111 atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família foram efetuados, garantindo a atualização das condicionalidades de saúde.

As farmácias das unidades atenderam 92 usuários, assegurando a continuidade dos tratamentos prescritos, e ações coletivas de educação em saúde reuniram 83 participantes, que receberam orientações sobre saúde bucal, prevenção de doenças e cuidados com a saúde mental, em sintonia com a campanha do Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio.

O programa segue no próximo sábado (27), quando estarão abertas as UBS Jardim Paraventi, Jardim Acácio, Lavras e Jurema, reforçando o compromisso da cidade em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

Serviço:

UBS Jardim Paraventi: rua Monte das Oliveiras, 27, Jardim Pinhal

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Lavras: rua Souto Soares, 232, Jardim IV Centenário

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações