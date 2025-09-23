Prefeitura abre inscrições de curso sobre inteligência artificial para servidoras





A Escola de Administração Pública Municipal de Guarulhos (Esap) recebe inscrições de servidoras interessadas em participar do curso “Inteligência Artificial no Setor Público – Promovendo Lideranças Femininas”. Ele é voltado às funcionárias públicas da administração municipal em cargos de chefia ou que desejam assumir posições de liderança. As vagas são limitadas e interessadas devem se inscrever no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/esap/formulario/indexAluno.php .

Para a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação, o curso é uma oportunidade para fortalecer o protagonismo feminino no setor público por meio da inovação e da tecnologia. Entre os assuntos que serão tratados estão conceitos básicos de inteligência artificial (IA), aplicações práticas no setor público, ética, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ferramentas generativas (ChatGPT, Copilot, Gemini, entre outras), desenvolvimento de projetos aplicados à realidade do município, fortalecimento da liderança feminina em inovação.

A carga horária total do curso é de 21h divididas em seis encontros de três horas e meia. As aulas ocorrerão na Esap (avenida Monteiro Lobato, 732, Macedo), das 13h30 às 17h, nas seguintes datas: 26/09, 1º/10, 3/10, 8/10, 10/10 e 15/10.

A Esap faz parte do Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2472-5423 e pelo WhatsApp (11) 2408-1183.