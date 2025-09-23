Guarulhos inicia capacitação para melhorar detecção precoce do câncer de colo do útero





A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), deu início ao curso de Capacitação Teórico-Prático em Ações de Rastreamento e Detecção Precoce do Câncer do Colo do Útero, na quinta-feira (18). A formação é voltada para enfermeiros da atenção primária e tem como objetivo aprimorar conhecimentos e técnicas relacionados à coleta do exame de colpocitologia oncótica (Papanicolau), considerado fundamental para o rastreamento eficaz da doença.

A capacitação foi elaborada em parceria com o Serviço de Rastreamento do Câncer Ginecológico do Hospital de Câncer de Barretos e o CEFOR/SES/SP, e está estruturada em duas etapas: uma fase teórica, realizada na modalidade de ensino a distância, e outra prática, supervisionada por enfermeiros multiplicadores habilitados pela FOSP, com previsão da aula final em 8 de outubro.

Com seis módulos de conteúdo, o curso aborda temas como dados epidemiológicos, fatores de risco, anatomia, biologia do Papilomavírus Humano (HPV), técnica de coleta da citologia convencional e em meio líquido, interpretação de resultados e condutas clínicas adequadas. Ao final, cada uma das quatro regiões de saúde do município contará com pelo menos um profissional multiplicador, que contribuirá para a qualificação contínua das equipes.

A expectativa da Secretaria de Saúde é que a capacitação melhore a qualidade das coletas de Papanicolau realizadas no município e fortaleça o trabalho de prevenção nas UBS. Isso é essencial para salvar vidas, já que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, excluídos os casos de câncer de pele não melanoma, e o Papanicolau é fundamental para descobrir a doença cedo e aumentar as chances de cura.