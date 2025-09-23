Alunos participam de ação educativa de trânsito no CEU Bambi





Os alunos da EPG Manoel Rezende da Silva vivenciaram em um circuito educativo sobre trânsito no CEU Bambi, na sexta feira (19). A atividade simulou as situações do dia a dia nas ruas e rodovias, como as leis de trânsito, com o objetivo preparar cidadãos mais responsáveis e formar futuras gerações de motoristas e pedestres mais conscientes.

O circuito foi idealizado pelas professoras do CEU, envolvendo as atividades no contraturno escolar, que enriquecem a formação dos alunos e ampliam seu repertório de conhecimentos.

De forma lúdica, as crianças atravessaram por faixas de pedestres, aprenderam a importância da sinalização de trânsito e como devem agir em cada fase do semáforo.

Encerrando o projeto, no dia 14 de outubro, as crianças conhecerão a Cidade Mirim Ayrton Senna da Silva, localizada no Parque Júlio Fracalanza, o espaço é voltado à Educação para o trânsito. As crianças ficaram contentes ao vivenciar na prática as regras e o respeito às leis de trânsito, receber a habilitação mirim em mãos e já estavam ansiosas para a próxima atividade.