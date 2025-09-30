Oficinas culturais gratuitas para artistas de Guarulhos estende inscrições até quinta-feira





O projeto Favela É Giro, que oferece uma série de oficinas culturais gratuitas para os artistas guarulhenses, estendeu suas inscrições para a próxima quinta-feira (2) através do link bit.ly/FavelaÉGiro2-GRU. A formação reúne aulas de grafite, fotografia, colagem, street art e quadrinhos, além de uma oficina bônus em empreendedorismo e marketing para economia criativa.

O processo criativo será conduzido pela curadoria “Memória é Território”, que evidencia a favela como espaço de memória ativa, criação e reinvenção, com aulas que promovem trocas de informação e fortalecem redes criativas. A programação se encerra em novembro, com um festival cultural no Museu das Favelas, apresentando uma seleção de obras produzidas pelos participantes do projeto ao longo do ciclo.

As aulas acontecem a partir de 7 de outubro (terça-feira) no Centro de Educação Ambiental, instalado dentro do Parque Bosque Maia.

Parceria

A formação é oferecida gratuitamente graças à parceria entre o Museu das Favelas e a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Guarulhos e patrocinada pela EDP.