UNG realiza XXIV JOUNG com foco em inovação, ciência e prática clínica

A partir desta quarta-feira (12), a Universidade Guarulhos realiza a XXIV Jornada Odontológica da UNG (JOUNG). Aberto a profissionais, estudantes e interessados em realizar graduação em Odontologia, o evento, que acontece das 8h às 12h e das 18h30 às 22h, promete unir conhecimento científico, tecnologia e prática clínica. Para participar, não é necessário se inscrever previamente.
Segundo Carlos Felipe Bonacina, docente da disciplina de Odontopediatria da UNG e organizador da JOUNG, a edição deste ano está mais abrangente. “Nosso principal objetivo é proporcionar aos participantes temas atuais sobre os avanços científicos e tecnológicos nesta área. Além disso, há uma diversidade de assuntos contemplando praticamente todas as especialidades”, destaca o professor.
A programação, distribuída ao longo de três dias, integra teoria e prática por meio de palestras, painéis, apresentações científicas e hands-on. Entre os palestrantes convidados estão especialistas renomados, como Daniele Somensi, Thatiana Guimarães, Dulce Passarelli e João Costa Neto. Eles abordam desde avanços tecnológicos até aspectos éticos e estéticos da profissão. “Buscamos nomes que se destacam não apenas pela excelência técnica, mas também pela postura ética e inspiradora”, comenta Bonacina.
Atividades que fortalecem a formação acadêmica e prática além das palestras, a Jornada Odontológica conta com
atividades práticas, os tradicionais hands-on e apresentações de trabalhos científicos dos estudantes. Para o professor Bonacina, essas experiências representam uma etapa essencial na formação dos futuros cirurgiões-dentistas. “Elas permitem que os alunos coloquem em prática o conhecimento adquirido, desenvolvam habilidades clínicas e se aproximem da realidade profissional”, explica.
O Odontopediatra relembra que, em 2008, ainda como estudante do curso de Odontologia, o JOUNG lhe proporcionou uma visão ampla do segmento, contribuindo para sua formação.” Naquela época, aproveitei bastante todos os temas apresentados e vejo uma grande evolução do evento, sempre contribuindo para a formação profissional”.
O especialista ainda destaca que as apresentações científicas estimulam o pensamento crítico e a pesquisa baseada em evidências, preparando o estudante para um mercado cada vez mais exigente. “A jornada cria um espaço de integração entre alunos, professores e profissionais do mercado, fortalecendo a troca de experiências e o contato com cases de sucesso das especialidades que pretendem seguir”, informa.
Confira a programação da XXIV JOUNG
Dia 12/11 – Anfiteatro F
8h: Profa.
Caroline Moraes (Abertura – Colgate: Prescrição consciente de cremes dentais)
9h: Profa. Daniele Somensi
(Atualidades do Bruxismo)
10h: Profa. Tatiana Guimarães
(Conduta inicial do paciente com DTM)
11h: Profa. Dulce Helena Passarelo
(Estomatologia: o olhar clínico além do dente que garante o seu diferencial
como profissional da saúde)
18h30: Profa.
Caroline Moraes (Colgate: Prescrição consciente de cremes dentais)
19h30: Profo. João Costa Neto
(Estética com propósito: o papel da ética na confecção e facetas)
20h30: Profo. Luiz Rodolfo dos Santos
(Diagnóstico e Combate a Fake News na Odontologia)
Dia 13/11 – Anfiteatro F
8h: Profo. Ricardo Amore (Abertura –
Curaprox: Curaprox)
10h: Apresentação dos trabalhos científicos
10h: Profa. Mayra Pirozzi (Hands-on:
Estratégias para otimizar o atendimento infantil com coroas de acetato –
Laboratório de Odontologia)
19h: Profo. Ricardo Amore (Curaprox)
20h: Apresentação dos trabalhos científicos
20h: Profa. Mayra Pirozzi (Hands-on:
Estratégias para otimizar o atendimento infantil com coroas de acetato –
Laboratório de Odontologia)
20h: Profa. Larissa Rebelato
(Hands-on: Instrumentos Rotatórios Tdk em endodontia – Laboratório de
Odontologia)
Dia 14/11 – Anfiteatro F
8h: Profo. Marcelo Melo (Abertura –
Implatodontia Digital)
9h: Profo. Erico Maia (Odontologia e
Medicina Regenerativa a Partir de Células tronco)
10h: Profo. Magno Liberato (Cirurgia
do sono e o papel da cirurgia bucomaxilofacial)
18h30: Profa. Bruna Velez (Aplicações
clínicas do Booster em Odontopediatria)
19h30: Profo. Henrique Rinaldi
(Periodontia e Oncologia: quais as correlações entre as áreas?)
20h30: Profo. Evaldo Bispo de Santana
(Aspectos psicológicos em crianças em situação de acolhimento)
