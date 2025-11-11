Ticiano prestigia o 41º Corpo e Movimento, que encanta o público com o tema ‘Cinema’ no Teatro Adamastor

O secretário de Esportes e vereador, Ticiano, prestigiou, nos dias 8 e 9 de novembro, mais uma edição emocionante do Corpo e Movimento, evento tradicional que há 41 anos celebra a arte do movimento e a expressão corporal em Guarulhos. Com todas as sessões lotadas, o espetáculo reuniu 813 alunos, de 5 a mais de 80 anos, em uma verdadeira homenagem ao talento, à dedicação e à paixão pelo esporte.



Promovido pela Secretaria de Esportes, o evento apresentou três sessões repletas de energia e criatividade, com performances de ginástica geral, ginástica artística e ginástica rítmica. O tema deste ano, “Cinema”, levou o público a uma viagem por grandes clássicos e sucessos das telonas, encantando com figurinos vibrantes, coreografias marcantes e momentos de pura emoção.



Durante as apresentações, a plateia se envolveu completamente, reagindo com aplausos, risadas e até lágrimas de alegria, em um clima de celebração coletiva.



O vereador Ticiano, atual secretário de Esportes, prestigiou o evento ao lado do vice-prefeito Thiago Surfista, que representou o prefeito Lucas Sanches. Ticiano destacou a felicidade em acompanhar de perto um projeto tão importante para a cidade. “O Corpo e Movimento é um símbolo da força e da dedicação dos nossos alunos e professores. É um orgulho ver este trabalho, desenvolvido pela Secretaria de Esportes, emocionar tantas pessoas e promover a integração entre gerações”.



Ao todo, 19 núcleos esportivos da Secretaria e seus parceiros participaram das apresentações, mostrando a diversidade das atividades oferecidas ao longo do ano. Mais do que um espetáculo, o Corpo e Movimento reafirma seu papel como um espaço de convivência, valorização do esporte e fortalecimento da cultura em Guarulhos.