Casas da Mulher disponibilizam novas oficinas de artesanais na próxima semana

A programação de atividades gratuitas nas Casas da Mulher Guarulhense entre os dias 24 e 28 prevê a realização de oficinas de bolsas em crochê, enfeites de Natal em EVA, geladinho e ainda aula de yoga para as assistidas já inscritas. Interessadas em participar podem obter informações pelo telefone (11) 2472-1213.

A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa a promover o acolhimento, a autoestima feminina, o bem-esta, e alternativas de geração de renda para o empoderamento e a autonomia financeira da mulher.

A SPM reforça que no dia 25, terça-feira, haverá o lançamento da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, das 9h às 12h, no auditório da Secretaria de Finanças (rua do Rosário, 300, Jardim dos Camargos). Na ocasião, as assistidas pelas Casas da Mulher Guarulhense participarão da Feira da Mulher Artesã, expondo e comercializando artesanato e produtos, e haverá também um talk show com especialistas sobre a questão da violência de gênero, enfrentamento e prevenção da violência contra mulheres e meninas.

Os endereços das Casas da Mulher Guarulhenses podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.

Atividades

24/11 (segunda-feira)

14h – Oficina de bolsas em crochê – Casa da Mulher Vila Galvão

25/11 (terça-feira)

9h – Lançamento da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, no auditório da Secretaria de Finanças (rua do Rosário, 300, Jardim dos Cardosos)

26/11 (quarta-feira)

9h30 – Oficina de enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Recreio São Jorge

14h – Oficina de geladinho – Casa da Mulher Vila Galvão

14h30 – Aula de Yoga (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Bom Clima

27/11 (quinta-feira)

14h – Oficina de enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Vila Galvão

14h – Oficina de bolsas em crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge

28/11 (sexta-feira)

14h – Oficina de enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Pimentas

14h – Oficina de bolsas em crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge