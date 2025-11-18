Alunos dos CEUs de Guarulhos conquistam medalhas em campeonato de karatê na Paraíba

Alunos dos CEUs de Guarulhos foram premiados no Campeonato Brasileiro de Karatê realizado entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, no Ginásio Poliesportivo Ronaldão, em João Pessoa, capital da Paraíba. Mais uma vez Guarulhos destacou-se na modalidade em disputas de alto nível técnico, que reuniram cerca de dois mil atletas de 26 estados e do Distrito Federal.

Com muita garra e determinação duas alunas do CEU Pimentas conquistaram a 3° colocação: Vitória Guerra, na categoria Cadete –61kg, e Ângela Fernandes, na categoria Júnior +66kg. Ambas enfrentaram adversários fortíssimos na etapa final, representando a força do esporte na cidade e no estado de São Paulo.

Também participou o medalhista guarulhense no Campeonato Brasileiro Interclubes, Gabriel de Sousa, aluno da modalidade esportiva nos CEUs Bonsucesso e Presidente Dutra. Os atletas contaram com apoio do técnico Raimundo Gomes de Almeida, professor de Educação Física da Secretaria de Esportes e Lazer.

Além do curso de karatê, os CEUs de Guarulhos oferecem diversas modalidades esportivas, com turmas para diferentes faixas etárias. Durante as aulas, o comprometimento e a dedicação dos alunos revelam atletas de grande potencial.

O evento esportivo foi organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Governo da Paraíba.