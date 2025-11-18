Pedidos de inclusão de gás natural em veículos caem 64% no estado de SP, mostra Detran-SP

Um combustível está saindo das prioridades do cidadão paulista: dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) mostram declínio nos pedidos de inclusão de gás natural em veículos. O número de solicitações, que chegou a quase 10.000 em todo o estado em 2021, despencou para um quarto disso no ano passado, cerca de 2.500 (queda de 75%). Neste ano, até outubro, o Detran-SP recebeu 1.254 pedidos – número por sua vez 17% menor que o registrado no ano passado e 64% abaixo do volume de cinco anos atrás.

Com a menor procura por gás natural veicular (GNV), a frota ativa de carros ou motos que fazem uso do combustível vem diminuindo ano a ano. Se em 2020 o estado de São Paulo contava 215.450 veículos com opção de abastecimento a GNV, em 2021 o número passou a 207.888, e em 2023 já havia encolhido para 182.452. Hoje, o valor de 142.587 representa um recuo de 34% no período.

Maicon Silva, 37 anos, dez deles como taxista, é parte das estatísticas. Ele adotou o GNV em 2021, ainda durante a pandemia de Covid-19, e deixou de usar no início deste ano ao concluir que a troca não estava compensando financeiramente. “Com a alta no preço do gás, hoje está compensando mais usar etanol, porque a economia ficou pequena frente ao investimento para adaptar o carro. Além disso, o kit necessário para o abastecimento a gás ocupa grande parte do porta-malas do automóvel, e nós, taxistas, rodamos bastante, usamos a mala e trocamos de carro com frequência”, diz. “Outro dia, o frentista do posto onde eu abastecia com GNV comentou que muitos taxistas, quando trocam de veículo, não querem mais saber do gás natural.”

Com ponto na Mooca, zona leste de São Paulo, Maicon representa o enxugamento da frota com GNV na capital, onde o total de veículos com gás natural caiu de 88.300 em 2020 para 59.019 em outubro deste ano, uma retração de 33%.

De novo, o recuo reflete a redução na procura pelo abastecimento a gás. Se em 2021 a capital registrou mais de 4.000 pedidos, no ano seguinte já tinha 25% menos. Em 2024 o volume de solicitações ficou em três dígitos, 946. Os dados do Detran-SP indicam 691 pedidos de inclusão de gás natural em veículos até o final de outubro, acompanhando a tendência de queda percebida nos últimos anos.