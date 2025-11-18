SP inaugura exposição para celebrar trajetória de conquistas dos 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro

Com o intuito de celebrar e homenagear as três décadas de história do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) inaugurou a exposição “CPB 30 Anos — O Brasil que Inspira o Mundo”, em cartaz no Museu da Inclusão, localizado no Memorial da América Latina. O objetivo da pasta é destacar a evolução do paradesporto no país e ressaltar a importância das políticas públicas para criar condições dos paratletas se dedicarem e se desenvolverem no universo esportivo.

A cerimônia de abertura ocorreu nesta segunda-feira (17) com a presença do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, do secretário Executivo, João Manoel Scudeler de Barros, do Secretário em exercício de Justiça e Cidadania, Raul Christiano, da presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, Ariani Queiroz Sá, do presidente do CPB, José Antônio Freire, do presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), João Batista Carvalho e Silva, além de diversos atletas e medalhistas, como Sabrina Custódia, Mariana D’Andrea, Jerusa Geber, Beth Gomes, Maciel Santos e Harlley Arruda.

Foram selecionadas mais de 50 peças para compor a exposição, com itens raros e objetos históricos como a tocha paralímpica, medalhas e mascotes dos Jogos de 2016. Também foram montadas diferentes linhas do tempo com os principais feitos do Comitê e o desempenho do Brasil nos Jogos Paralímpicos ao longo das últimas três décadas.

“O nome desta exposição foi pensado para enaltecer a realidade do nosso país no paradesporto. Hoje somos umas das maiores referências mundiais nas paralímpiadas. Nosso crescimento inspira diversas outras nações, um resultado direto da dedicação, empenho e paixão de cada um de vocês”, afirmou o secretário Marcos da Costa a todos os atletas presentes.

“O esporte é um dos fios que tecem nossa identidade. Para celebrar essa força transformadora, quisemos trazer elementos dessa trajetória de evolução do CPB, numa forma de homenagear todos esses anos de trabalho que permitiram aos nossos atletas chegarem no mais alto dos pódios. Do pioneirismo às conquistas atuais, da luta por espaço às medalhas que hoje enchem o Brasil de orgulho”, destacou o secretário.

O presidente do CPB, José Antônio Freire, detalhou que o Comitê é uma verdadeira rede de apoio para os esportistas, com um total de 92 centros de referência espalhados pelas diferentes regiões do país. “É importante lembrar que daqui a pouco temos a abertura da maior paralimpíada escolar do mundo, com a participação de mais de dois mil atletas. É mais uma prova do tamanho e dos avanços do paradesporto no Brasil, no poder de transformação pelo esporte, que é o maior recurso de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.”

“O CPB fez uma transformação completa na minha vida”, revelou a medalhista Sabrina Custódia. “Quando eu sofri as amputações, aos 18 anos, simplesmente eu não sabia o que fazer da minha vida. Depois que conheci o CPB, tive a chance de fazer a vivência em várias modalidades até me encontrar no atletismo. Daí em diante eu desenvolvi minha autonomia e independência em diversas esferas, ajudou no meu emocional, na minha autoestima e foi uma parte fundamental da minha reabilitação. Esse apoio, incentivo e acolhimento são o que nos motivam para seguirmos lutando pelos nossos sonhos e por mais medalhas.”

CPB 30 Anos — O Brasil que Inspira o Mundo

Das primeiras jogadas em 1958 às 89 medalhas em Paris 2024, a exposição tem como objetivo apresentar um panorama das realizações do paradesporto nacional, que após muita luta por espaço e reconhecimento, consolidou o país como potência internacional no esporte paralímpico. Uma prova disso é a 5ª colocação inédita conquistada nas últimas paralimpíadas, na qual os atletas do Time São Paulo Paralímpico trouxeram 40% das medalhas brasileiras.

Após esses 30 anos, o CPB tornou-se um símbolo de resistência, de transformação e de pertencimento. Uma instituição onde cada desafio vira conquista e o esporte é a linguagem universal de inclusão, autonomia e respeito. O Governo de São Paulo também faz parte dessa jornada, ao lado dos atletas, com o Time SP e a construção do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, inaugurado em 2016. É uma maneira de reafirmar o compromisso com a memória e reconhecer o valor de cada pessoa que contribuiu ao longo dessa história, desde os presidentes, gestores e integrantes do Comitê, até os atletas, treinadores e medalhistas.

Serviço: Exposição “CPB 30 Anos — O Brasil que Inspira o Mundo”

Data: 17 de novembro de 2025 a 6 de março de 2026

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h

Local: Museu da Inclusão – Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com deficiência

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 564 – Térreo – Barra Funda, São Paulo – SP