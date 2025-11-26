Lula sanciona isenção do IR para até R$ 5 mil e medida já vale em 2026







O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (26) a lei que eleva para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026. A medida também estabelece descontos progressivos para quem ganha até R$ 7.350 e prevê a cobrança de uma alíquota adicional de 10% para contribuintes com renda anual acima de R$ 600 mil.

A nova tabela foi aprovada pelo Congresso e garante isenção integral para salários de até R$ 5 mil. Para rendas superiores, haverá descontos de 75%, 50% e 25% até o limite de R$ 6.500, enquanto quem recebe acima de R$ 7.350 continuará pagando a alíquota completa de 27,5%.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a mudança permitirá uma economia anual de até R$ 4.356 para os trabalhadores isentos, além de proporcionar redução significativa para quem está nas faixas intermediárias. A estimativa é de que cerca de 25 milhões de brasileiros sejam beneficiados com a atualização.