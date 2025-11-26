Deslizamento mata trabalhador soterrado em obra em Itapegica







Um trabalhador de 32 anos morreu soterrado nesta quarta-feira (26) após um deslizamento de terra em uma obra na rua Argentina, na Vila Endres, Itapegica. Ele caiu em um buraco durante o desabamento e não resistiu, com o óbito confirmado pelo Samu. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.

A via foi interditada enquanto as autoridades trabalhavam na remoção do corpo. Ao todo, seis viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para o resgate e para garantir a segurança no local durante os procedimentos.