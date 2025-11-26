FPF divulga Guarulhos como sede da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior







Nesta terça-feira (25), a Federação Paulista de Futebol divulgou as sedes e os grupos da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu. A cidade de Guarulhos receberá o Grupo 28, que é formado pela equipe guarulhense da A.A. Flamengo e mais três times: Vitória-BA, Capivariano-SP e Rio Branco-ES.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, acompanhou o sorteio no Pacaembu. “Essa competição abre o calendário esportivo da cidade e ficamos felizes em poder sediá-la novamente. Já estamos nos preparativos para receber as equipes e proporcionar esse grande evento para a cidade”.

A tabela com datas e horários dos jogos será divulgada em breve pela Federação. Todos jogos disputados na cidade serão sediados no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade.

A previsão é que a competição tenha início no dia 2 de janeiro de 2026 e seja encerrada em 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. A Copinha conta com 128 times distribuídos em 32 sedes.