Hapvida ganha impulso após prêmio nacional e sinaliza virada ao mercado

A Hapvida encerrou 2025 enviando ao mercado dois sinais claros de mudança de temperatura. O primeiro veio do público, ao ser premiada no Reclame Aqui 2025 entre as grandes operações de saúde. O segundo veio do principal círculo de investidores, após o CEO Jorge Pinheiro detalhar ao Valor Econômico como a companhia, maior operadora de saúde da América Latina, atravessou um período de reorganização profunda e agora se posiciona para entregar mais eficiência e previsibilidade.

Ao jornal, Pinheiro afirmou que a empresa passou o ano ajustando estruturas internas, simplificando a gestão e reorganizando fluxos que sustentam o funcionamento de uma das maiores redes próprias de saúde da região. Segundo ele, a revisão da estrutura executiva permitiu decisões mais rápidas e um ambiente de trabalho mais objetivo, condição essencial para uma companhia que opera em território nacional com milhões de beneficiários.

O CEO também destacou que a tecnologia virou um divisor de águas. A Hapvida ampliou o uso de inteligência artificial, automatizou processos assistenciais e reorganizou o fluxo de atendimento. Os efeitos começaram a aparecer: o pronto atendimento registrou uma melhora significativa no tempo de resolução dos casos, enquanto a telemedicina ultrapassou a marca de setecentas mil consultas mensais. Para Pinheiro, esse avanço técnico ajuda a explicar o reconhecimento conquistado no Reclame Aqui, já que reflete a experiência prática do usuário.

Na parte financeira, o executivo explicou ao Valor que a empresa entrou na fase de maturação do ciclo de investimentos. A expansão da rede própria, que envolveu a abertura de novas unidades e leitos nos últimos anos, está praticamente concluída. Isso permite que a companhia reduza a necessidade de capital e aproveite melhor seus ativos, criando margens mais equilibradas e fluxo de caixa mais estável, fatores valorizados por investidores que acompanham o setor.

Pinheiro ressaltou que, para uma empresa do porte da Hapvida, previsibilidade é um pilar estratégico. O alinhamento entre o reconhecimento do consumidor e a transparência na comunicação com o mercado, segundo ele, indica que a companhia está entrando em um ciclo mais maduro. Em sua entrevista ao Valor Econômico, o CEO reforçou essa percepção ao afirmar: “O nosso compromisso é de longo prazo, e os fundamentos da companhia continuam sólidos”.

Com base nos avanços operacionais, no fortalecimento tecnológico e na melhora do relacionamento com o consumidor, a maior operadora de saúde da América Latina acredita que 2026 deve consolidar uma fase de estabilidade e confiança renovada.