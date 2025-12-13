Obras em andamento: UPA Centro é o presente de aniversário do ENIAC à cidade de Guarulhos







O Centro Universitário ENIAC está realizando um gesto histórico de compromisso social por Guarulhos. As obras para a instalação de uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Bom Clima, ao lado do Hospital Municipal de Urgências (HMU), estão em ritmo acelerado. O novo equipamento público de saúde está sendo construído e preparado com recursos próprios do ENIAC, na Avenida Tiradentes, 3.198.



O termo de cooperação entre o ENIAC e a Prefeitura foi assinado no início de setembro e prevê investimento de R$ 2 milhões na reforma e na adequação completa do espaço, que terá mais de 2 mil metros quadrados e porte 2, o que significa capacidade para atender grande volume de pacientes com eficiência e estrutura moderna.

Quando concluída, a nova UPA Centro será entregue para uso do município, integrando-se à rede pública de saúde sob gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é desafogar a porta de entrada do HMU, que hoje recebe casos de baixa complexidade e que poderiam ser resolvidos em uma unidade intermediária como essa.



“É uma alegria imensa poder devolver à cidade algo tão significativo. Essa UPA é um presente de todos nós, do ENIAC, para Guarulhos. Temos orgulho de participar ativamente da construção de soluções reais para a comunidade e, ao mesmo tempo, oferecer aos nossos alunos da área de saúde, especialmente de Medicina, uma experiência prática, humana e transformadora”, afirma o professor Ruy Guérios, mantenedor do ENIAC.



Durante a assinatura da parceria, o prefeito Lucas Sanches destacou que o novo equipamento será fundamental para reorganizar os fluxos de atendimento na região central e ao redor do HMU. “Essa parceria é um marco para o sistema de saúde de Guarulhos. O ENIAC respondeu de forma exemplar a um desafio público, com responsabilidade e generosidade.”



“O papel da academia é devolver à sociedade o que ela nos proporciona, e essa é uma forma concreta de fazer isso”, complementa o vice-reitor do ENIAC, Pedro Guérios.