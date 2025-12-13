Campanha de Natal do Internacional Shopping inclui brinde especial e sorteio de carro e moto







O Internacional Shopping deu início à sua campanha de Natal em novembro e segue durante todo o mês de dezembro. Na promoção Compre e Ganhe, a partir de R$650 em compras, os clientes podem retirar um panetone Casa Suíça, disponível nas versões trufado de chocolate ou frutas, e ainda concorrer a um BYD Yuan Pro e a uma moto Bajaj Dominar 200.

O brinde é limitado a um panetone por CPF, e as trocas devem ser realizadas no ponto de atendimento localizado no piso térreo, ao lado da Marisa e próximo ao Trono do Noel, dentro do período vigente da campanha. Os brindes são limitados e sujeitos à disponibilidade diária.

A cada R$650 registrados, o cliente também recebe um número da sorte para participar dos sorteios. O cadastro das notas fiscais é feito exclusivamente pelo aplicativo Inter+. A campanha reforça o clima natalino no empreendimento, com experiências que ampliam a experiência do consumidor durante as compras de fim de ano, oferecendo conveniência e benefícios imediatos.

“Nossa campanha de Natal foi planejada para tornar a visita ao shopping ainda mais gratificante. O Compre e Ganhe une tradição, premiação e vantagens que valorizam a jornada de compra no período mais esperado do ano”, afirma Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

A promoção segue até o dia 31 de dezembro, seguindo o regulamento oficial disponível no site e no aplicativo do empreendimento.

Serviço:

Campanha de Natal do Internacional Shopping

Período: até 31 de dezembro.

Mecânica: A cada R$650 em compras, o cliente ganha um panetone Casa Suíça (frutas ou recheado de avelã)

Prêmio especial: Participação no sorteio de um BYD Yuan Pro Plus (um número da sorte por R$650 em compras; chances dobradas para cadastrados no Inter+)

Local de troca: Balcão de atendimento do Internacional Shopping.

Mais informações: Regulamento completo no site oficial e nas redes sociais @internacionalshopping.