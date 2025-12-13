Mulher morre e outra fica ferida em queda de árvore sobre ponto de ônibus em Guarulhos







Uma árvore caiu no centro de Guarulhos, na tarde desta sexta-feira (12), causando a morte de uma mulher e deixando outra ferida. O acidente ocorreu na Rua Arminda de Lima, na altura do número 176.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram acionadas para atender a ocorrência, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As duas vítimas aguardavam o transporte coletivo em um ponto de ônibus quando a árvore cedeu e atingiu ambas.

Segundo a Defesa Civil, uma das mulheres morreu no local, enquanto a outra foi socorrida com vida e levada a um hospital da região. As identidades não foram divulgadas.

A via precisou ser interditada temporariamente para a remoção da árvore e limpeza da área. A Defesa Civil realizou vistoria no entorno para verificar o risco de novas quedas, especialmente porque há uma escola próxima ao ponto de ônibus. Em nota, o órgão informou que o local foi deixado em segurança, com condições adequadas para a circulação de pedestres e veículos.