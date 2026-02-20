Logtech Frebase apoia Rotary 2 Rodas 2026 em Guarulhos

A Logtech Frebase apoia a primeira edição do Rotary 2 Rodas, que será realizada no dia 29 de março de 2026, na Associação dos Rotarianos de Guarulhos, das 10h às 20h. O evento reúne motociclismo, comunidade e ação social, com apoio oficial do Insanos MC e participação de diversos motoclubes parceiros. A proposta é promover um dia de convivência com música, gastronomia e atividades abertas ao público.

A iniciativa foi criada para fortalecer o atendimento infantojuvenil da cidade, com parte dos recursos destinada ao Ambulatório da Criança e do Adolescente, além da arrecadação de alimentos para instituições beneficentes de Guarulhos. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou o pagamento de R$ 10.

Também apoiam o evento as empresas Maggion, Brasil Racing e o Comex Solidário, iniciativa conduzida por Wagner Luiz. Segundo o presidente do Rotary, Mário Morais Jr., participar do Rotary 2 Rodas é contribuir para um legado positivo. O decano Roberto Canella afirmou que, quando a comunidade se mobiliza, o impacto vai além de um único dia.

Serviço

Rotary 2 Rodas – Primeira Edição

Data: 29 de março de 2026

Horário: das 10h às 20h

Local: Associação dos Rotarianos de Guarulhos – rua Sd. Anélio da Luz, 35 – Ana Maria

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível ou R$ 10