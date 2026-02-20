Carreta do Museu Catavento leva cultura e ciência para São José dos Campos

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, promove a circulação de atividades culturais em diferentes regiões do estado através do “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, ação que integra o programa ‘CultSP na Estrada’.

A partir desta sexta-feira (20), a carreta percorre a cidade de São José dos Campos, levando experiências científicas e oficinas educativas, com visitação aberta das 8h30 às 17h30. As atividades na cidade vão até terça-feira (24) (veja horário e endereço abaixo). Ubatuba será a próxima cidade contemplada.

Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para 60 m², o veículo reúne nove experimentos nas áreas de física, química, biologia, geografia e história. Essa adaptação leva ao interior e ao litoral pontos-chaves da exposição fixa do Museu, ampliando o acesso à ciência de forma divertida e participativa.Experiência do visitante

O circuito interno da carreta dura cerca de 25 minutos e pode receber até 20 pessoas por sessão. Quatro educadores acompanham os grupos, atuando como mediadores das experiências científicas sobre rodas.

Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaf (que deixa os cabelos em pé pela tensão elétrica), a bicicleta ergométrica geradora de energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e uma instalação que reproduz o canto de 30 espécies de aves brasileiras.

O veículo possui entrada com acessibilidade e ficará aberto à visitação das 8h30 às 17h30, podendo funcionar em qualquer dia da semana, conforme a cidade. Além disso, haverá oficinas educativas na área externa, em parceria com espaços culturais locais, reforçando a missão do Catavento de democratizar o conhecimento.

Confira a programação:

São José dos Campos – 20 a 24/2 – Avenida Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos/SP, em frente ao Pavilhão das Gaivotas.

10 mil impactados por mês

Para cobertura de todo o estado, foram estruturados sete polos, de acordo com o Sistema Estadual de Museus de São Paulo, sendo: (1) São José do Rio Preto; (2) Presidente Prudente; (3) Franca, Ribeirão Preto e Central; (4) Piracicaba, Rio Pardo, Campinas e Circuito das Águas; (5) Sorocaba, Vale do Ribeira e Itapeva; (6) São Paulo – Capital, ABCD Paulista e Baixada Santista; e (7) Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Estima-se que mais de 10 mil pessoas sejam impactadas mensalmente pelo projeto. O cronograma completo de visitação às cidades está sujeito a alterações e se necessário será adaptado até o final do projeto.

Clique aqui para acessar o cronograma completo de visitação aos municípios paulistas

O público-alvo da ação são visitantes espontâneos — moradores locais — e grupos agendados como estudantes de escolas públicas e privadas, universidades e ONGS. Além dos destaques, a carreta contará com outros aparelhos célebres das seções permanentes do museu: um aparelho que simula o movimento de uma bailarina, apresentando variações de velocidade, uma “pista de embriaguez” e um experimento que fala sobre a polaridade das moléculas a partir da água e do óleo. Entre atividades interativas e expositivas, os visitantes poderão conhecer e aprofundar-se no estudo de temas como o universo, a vida na Terra e as grandes descobertas da humanidade.

Quatro educadores treinados para dar monitoria em cada um dos nove aparelhos instalados no veículo acompanharão estes grupos e atuarão como mediadores da exposição sobre rodas.

Quando estacionada, a carreta poderá funcionar em qualquer dia da semana, conforme as possibilidades do município, permanecendo fechada apenas nos dias de deslocamento.