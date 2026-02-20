‘Vivam o agora’, disse ator de ‘Grey’s Anatomy’ em última entrevista

O ator Eric Dane morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos, após enfrentar a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico que tornou público em 2025. Antes de partir, ele gravou uma entrevista para o programa “Famous Last Words”, da Netflix, com a condição de que o episódio só fosse exibido após sua morte. O conteúdo foi divulgado nesta sexta-feira.

Na gravação, Dane deixou mensagens sobre coragem e resistência diante das dificuldades. Ele afirmou que a doença consumia seu corpo, mas não seu espírito, e incentivou as pessoas a lutarem até o fim, com dignidade. O elenco de “Grey’s Anatomy” lamentou a morte do ator, que ocorreu exatamente 20 anos após a estreia da série. Casado com Rebecca Gayheart, ele declarou no episódio que nunca amou outra mulher com a mesma intensidade.

Ao final, o ator se dirigiu às filhas Billie e Georgia, aconselhando que valorizem o presente e encontrem algo que as apaixone. Ele relembrou que descobriu o amor pela atuação ainda jovem e que essa paixão o ajudou a atravessar seus períodos mais difíceis. Em sua despedida, disse que as filhas eram seu coração e encerrou com uma última declaração de amor.