Chef cria restaurante e fatura R$ 120 mil por mês com produtos locais

O chef João Izar comanda um restaurante de alta gastronomia em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com foco em ingredientes locais, sustentabilidade e identidade regional. Instalado em uma pousada da família, o negócio fatura em média R$ 120 mil por mês e se consolidou como referência em consumo consciente. A proposta prioriza produtos da região, zero desperdício e valorização cultural.

Parte dos insumos utilizados nos pratos é coletada pelo próprio chef na mata, como cogumelos e plantas comestíveis, com apoio de especialistas. João começou na gastronomia aos 16 anos, assumiu a cozinha do restaurante aos 20, após a saída da equipe durante a pandemia, e passou a liderar também a gestão do negócio, que recebeu investimento inicial de R$ 500 mil. Hoje, ele é responsável tanto pela criação dos pratos quanto pela administração, compras e estratégias financeiras.

O conceito do restaurante inclui resgate de saberes tradicionais da Serra da Mantiqueira, com influência de técnicas indígenas, como o preparo de alimentos sob a terra e o uso simbólico do pinhão. Cerca de 80% dos ingredientes vêm da economia local, incluindo a horta orgânica da família. O espaço opera sem geração de lixo orgânico: resíduos viram ração ou compostagem, reintegrada ao cultivo, dentro de um sistema de ciclo fechado.