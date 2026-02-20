Oficina de terapia capilar natural na Casa da Mulher Guarulhense possibilita autocuidado às participantes

Um grupo de mulheres participou nesta sexta-feira (20) da oficina prática de terapia capilar natural na Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima, ministrada pelo naturólogo Diogo Silva. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres acontecerá novamente nesta segunda-feira (23), das 14h às 16h, na unidade Vila Galvão do equipamento (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565, Jardim Vila Galvão) Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

Diogo tem graduação em naturologia e trabalha com práticas integrativas como a aromaterapia há cinco anos. Para o profissional de saúde o objetivo da aula é trazer soluções naturais para queda de cabelo, fortalecimento dos fios, controle da oleosidade, hidratação financeiramente acessíveis para o autocuidado.

Durante o evento, as participantes produziram um blend (mistura) capilar personalizada com óleos essenciais diluídos em óleo vegetal para o fortalecimento da raiz do cabelo, estímulo ao crescimento e aumento da densidade do fio.

A dona de casa Cinilda Matos Barbeiro, de 61 anos, frequenta a Casa da Mulher Guarulhense I há um ano e já fez diversas oficinas no local como a de crochê. Ela achou muito interessante a de terapia capilar porque gosta de se cuidar, de usar ingredientes naturais e de conhecer detalhes sobre como agem os produtos.