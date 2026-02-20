Guarulhense recebe pena de 17 anos por participação nos atos de 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal condenou uma moradora de Guarulhos, de 64 anos, pela participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A sentença foi proferida na Ação Penal 2597, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Primeira Turma da Corte. O trânsito em julgado foi certificado em 10 de dezembro de 2025, e a execução da pena já está em andamento.

Marlucia Ramiro, conhecida como Lucinha Ramiro e residente no Parque Marabá, foi considerada culpada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. As penas somadas chegaram a 15 anos e 6 meses de reclusão, acrescidas de 1 ano e 6 meses de detenção, totalizando 17 anos, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa fixados em um terço do salário mínimo cada.

Ela cumpre atualmente prisão domiciliar, concedida em abril de 2025 após período de prisão preventiva. Também foi determinada a condenação ao pagamento solidário de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, quantia que será dividida entre os demais condenados e destinada ao fundo previsto na Lei 7.347/1985. Embargos apresentados pela defesa foram rejeitados em novembro de 2025, encerrando a fase de recursos.