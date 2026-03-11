Prefeitura abre inscrições gratuitas para o projeto Canto Coral no Adamastor e no Teatro Padre Bento

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para o projeto Canto Coral, atividade totalmente gratuita voltada a crianças, adolescentes e adultos. As inscrições permanecem abertas enquanto houver vagas.
O início das aulas está previsto para o dia 23 de março. As vagas são limitadas e distribuídas por turma. A coordenação artística é do maestro Vanderlei Banci.
O projeto será realizado em dois polos culturais da cidade, com turmas organizadas por faixa etária e horários específicos ao longo da semana.
Polo – Teatro Padre Bento
Segunda-feira
18h00 às 19h30 – Turma Infanto-Juvenil (12 a 17 anos) – 30 vagas
19h30 às 21h00 – Turma Adulto (acima de 18 anos) – 30 vagas
Quarta-feira
17h30 às 18h30 – Turma Infantil (8 a 11 anos) – 30 vagas
18h30 às 19h30 – Turma Infanto-Juvenil (12 a 17 anos) – 30 vagas
19h30 às 21h00 – Turma Adulto (acima de 18 anos) – 30 vagas
Polo – Adamastor Centro
Terça-feira – Auditório 5
18h às 19h30 – Turma Infanto-Juvenil (12 a 17 anos) – 25 vagas
Terça e Quinta-feira – Auditório 6
20h às 22h – Turma Adulto (acima de 18 anos) – 15 vagas
Inscrições para o projeto
As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do link a seguir: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/inscricoes-canto-coral
O projeto Canto Coral é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
Serviço
Nome do evento: Canto Coral
Inscrições: A partir de 16 de março, enquanto houver vagas
Início das aulas: 23 de março
Atividade gratuita
Vagas limitadas
Teatro Padre Bento
Endereço: Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos
Informações: (11) 2229-5043
CME Adamastor – Auditórios 5 e 6
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Vila Camargos – Guarulhos
Informações: (11) 2472-5420