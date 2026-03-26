Arquivo Histórico de Guarulhos oferece visitas monitoradas e gratuitas ao público

O Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos oferece visitas monitoradas abertas ao público, com apresentação de documentos, fotografias e objetos que ajudam a contar a história da cidade e o modo de vida de outras gerações. A atividade é gratuita, tem classificação livre e é realizada mediante agendamento prévio pelo e-mail [email protected].

O Arquivo

O acervo guarda fotografias antigas de bairros da cidade, registros de ruas, comércio e festas de épocas passadas. Entre os documentos preservados estão registros administrativos que documentam decisões, obras e acontecimentos importantes da história local, além de objetos do cotidiano de outras gerações, como a carta de cocheiro, autorização utilizada para conduzir veículos de tração animal.

Memória e formação cidadã

O prédio que abriga o Arquivo Histórico foi, no passado, uma antiga indústria de tecidos transformada posteriormente no atual Centro Municipal de Educação Adamastor. A visita monitorada é uma oportunidade para que moradores, estudantes e pesquisadores conheçam de perto esse patrimônio e compreendam como a cidade se formou e se transformou ao longo do tempo.

Serviço

Visita Monitorada ao Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos (Avenida Monteiro Lobato, nº 734)

Atividade: contínua, mediante agendamento prévio

Horário: a combinar via e-mail

Classificação etária: Livre

Agendamento: [email protected]

Informações: (11) 2442-8723

Entrada: Gratuita