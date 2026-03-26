Procon Guarulhos lança Cartilha da Consumidora com orientações sobre direitos nas relações de consumo

Com o objetivo de ampliar a informação e fortalecer a proteção das consumidoras, o Procon Guarulhos lança, no mês da mulher, a Cartilha da Consumidora, material educativo com linguagem acessível, que reúne orientações sobre os principais cuidados e direitos nas relações de consumo, que fazem parte do cotidiano feminino. A publicação digital pode ser conferida no site da Prefeitura de Guarulhos, no link https://bit.ly/3NIDcH2

A cartilha aborda temas relevantes como a origem e a procedência de produtos utilizados em procedimentos estéticos, cuidados na contratação de clínicas de e pacotes de procedimentos, orientações sobre compras pela internet, além de informações importantes para a mãe consumidora e a mulher idosa, direitos relacionados a cirurgias plásticas e a outras situações comuns nas relações de consumo, auxiliando as consumidoras a realizarem escolhas mais seguras e conscientes.

Segundo o Procon, a iniciativa busca reforçar a importância da informação como ferramenta de proteção, especialmente em setores que envolvem saúde, estética e serviços frequentemente procurados por mulheres.

A Cartilha da Consumidora em breve terá uma versão impressa que será distribuída para a população em ações educativas, eventos e nos pontos de atendimento do Procon Guarulhos.