Guarulhos divulga resultado preliminar da seleção para o Revelando SP 2026

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos divulgou o resultado preliminar das propostas ao Edital de Difusão nº 03/2026, que selecionará representantes do município para o Revelando SP 2026, maior festival de cultura popular do estado de São Paulo, promovido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), com apoio do Governo do Estado.

Ao todo, foram recebidas 21 inscrições distribuídas entre as categorias de artesanato, culinária e manifestações artístico-culturais. A avaliação técnica foi conduzida pelo Departamento de Atividades Culturais com base em cinco critérios: vínculo cultural com o município, tradição, representatividade de povos e comunidades tradicionais, qualidade e autenticidade das propostas. Das 21 inscrições, 15 foram pontuadas e seis ficaram prejudicadas por inconsistências no preenchimento da ficha de inscrição.

Os proponentes Sidney Máximo da Silva e Creonilde Correa Frazão, ambos na categoria artesanato, alcançaram a pontuação máxima de dez pontos, com destaque especial no critério de representatividade de povos e comunidades tradicionais.

O resultado ainda é preliminar. Quem desejar contestar pode apresentar recurso em até dois dias úteis, a partir do recebimento da notificação, pelo e-mail [email protected].

Após validação pela APAA, o resultado definitivo será divulgado em 17 de abril, no site amigosdaarte.org.br. Os selecionados receberão orientações para as próximas etapas do programa.