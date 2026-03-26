Prefeitura de Guarulhos entrega mais 76 ônibus com ar-condicionado e amplia número para 96 somente em 2026 no ‘Programa Geladão’

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, entregou mais 76 novos ônibus para o transporte coletivo municipal. Com isso, o município soma 96 veículos incorporados à frota apenas em 2026 — sendo 20 já entregues em fevereiro.

Os veículos integram o Programa Geladão e são equipados com ar-condicionado, entradas USB para recarga de dispositivos móveis, além de recursos que ampliam a acessibilidade e a eficiência operacional do sistema.

A entrada em operação ocorrerá de forma gradual nos próximos dias. A distribuição foi planejada para atender linhas estratégicas, ampliando a qualidade do serviço prestado à população.

Nesta fase, serão contempladas as seguintes linhas: 330 – Terminal Taboão / Cidade Satélite Cumbica ;433 – Terminal São João / Terminal Vila Galvão; 453 – Terminal São João / Centro (Av. Tiradentes); 498 – Terminal São João / Terminal Rodoviário Guarulhos; 342 – Vila União / Praça da Saudade; 275 – Cocaia / Shopping Internacional Guarulhos; 331 – CECAP / Aeroporto; 282 – Parque Cambará / Centro e 720 – Terminal Pimentas / Shopping Internacional Guarulhos.

Do ponto de vista técnico-operacional, a renovação da frota traz impactos positivos diretos, como a redução de falhas mecânicas, maior regularidade nas viagens e aumento da confiabilidade do sistema.

Os novos veículos também elevam o padrão de conforto e tornam o transporte coletivo mais atrativo para os usuários. Outro destaque é a adoção de motores com tecnologia Euro 6, que contribuem para a redução na emissão de poluentes, alinhando a iniciativa às diretrizes de sustentabilidade e modernização.

A medida reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua da mobilidade urbana e a qualificação do transporte público na cidade.