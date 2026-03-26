Mostra ‘Quadrinistas Brasileiros’ fica em cartaz durante o mês de abril na Biblioteca Monteiro Lobato

A Biblioteca Monteiro Lobato recebe, de 1º a 30 de abril de 2026, a mostra “Quadrinistas Brasileiros”. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45. A atividade é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

A mostra integra a programação cultural das bibliotecas municipais e é aberta ao público durante o horário de funcionamento da unidade. A proposta é valorizar a produção de quadrinistas brasileiros e incentivar o acesso à leitura e às artes gráficas.

A Biblioteca Monteiro Lobato está localizada na rua João Gonçalves, 439, Centro, em Guarulhos. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

Serviço

Mostra Quadrinistas Brasileiros

Data: dia 1º. a 30/04 (quarta-feira)

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45

Local: Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: rua João Gonçalves, 439 – Centro

Telefone: (11) 2087-6904

Inscrição: não é necessária

Entrada: gratuita