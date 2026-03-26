GCM flagra descarte irregular com apoio de drones e prende dois homens na Vila Laurita

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) prenderam dois homens na manhã desta quarta-feira (25) por crime ambiental na Vila Laurita. A equipe flagrou a ação criminosa na avenida da Estação, local monitorado pela GCM para combater o descarte irregular de resíduos sólidos na área de preservação ambiental (APA) da várzea do rio Tietê. Com o auxílio de drones, os agentes detectaram o despejo ilegal.

A carga de materiais inservíveis, aproximadamente uma tonelada, deverá receber a destinação adequada. A Subsecretaria de Gestão de Resíduos, por meio do agente de fiscalização, autuou e multou o autor em quase R$ 70 mil.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma), onde o delegado de polícia, após realização de perícia no local, lavrou auto por causar poluição de qualquer natureza, conforme a Lei 9.605/98. O caminhão foi apreendido e encaminhado ao pátio de recolhimento.