Segunda edição da Biblioteca Móvel transforma espera em leitura no Terminal Pimentas

Nesta segunda-feira (24), a segunda edição da Biblioteca Móvel, no Terminal de Ônibus do Pimentas, superou as expectativas e reuniu cerca de 200 pessoas ao longo das quatro horas de atividade, das 10h às 14h. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, ofereceu acesso gratuito ao acervo literário e a possibilidade de trocar exemplares, movimentando o espaço de circulação e transformando a espera pelo transporte público em um momento de cultura.

A ação chamou a atenção de passageiros e de transeuntes que passavam pelo terminal, que pararam espontaneamente para conhecer o acervo, folhear títulos e participar das trocas. O movimento foi constante durante todo o período, com fluxo intenso nos intervalos de embarque e desembarque dos ônibus.

Trabalhadores, estudantes e moradores da região foram os principais públicos alcançados. Para muitos, o contato com os livros se deu de forma espontânea, sem planejamento prévio, o que reforça o propósito central da Biblioteca Móvel: aproximar a leitura do cotidiano e democratizar o acesso à cultura em espaços de grande circulação popular.

A Biblioteca Móvel é uma voltada ao incentivo à leitura e à descentralização do acesso ao livro, levando o acervo cultural para além dos equipamentos tradicionais e alcançando públicos que não frequentam bibliotecas fixas. A iniciativa integra a política municipal de fomento à leitura e à inclusão cultural. As próximas edições já têm data para acontecer: serão nos dias 7 e 22 de abril.