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Nova edição do Clube de Leitura destaca clássico de Charles Dickens em bibliotecas de Guarulhos

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação / PMG

A Secretaria de Cultura de Guarulhos promove uma nova edição do Clube de Leitura com encontros dedicados à obra “David Copperfield”, um dos principais clássicos da literatura mundial, de autoria de Charles Dickens. A atividade gratuita será realizada nesta sexta-feira (27), às 10h, na Biblioteca Monteiro Lobato, e no sábado (28), às 10h, na Biblioteca Cidade Seródio.

O Clube de Leitura propõe momentos de leitura compartilhada, diálogo e troca de experiências entre os participantes, incentivando o hábito da leitura e o acesso à literatura clássica em espaços públicos de cultura. Publicado originalmente em 1850, “David Copperfield” é considerado um dos romances mais importantes de Dickens, abordando temas como amadurecimento, relações humanas e crítica social.

A iniciativa integra as ações culturais do município voltadas à formação de leitores e à valorização das bibliotecas públicas como espaços de encontro, aprendizado e difusão cultural.

Serviço

Clube de Leitura – “David Copperfield”
27 de março, às 10h
Biblioteca Monteiro Lobato
Rua João Gonçalves, 439 – Centro – Guarulhos
28 de março, às 10h
Biblioteca Cidade Seródio
Rua Mesquita, 103 – Cidade Seródio – Guarulhos
Atividade gratuita

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