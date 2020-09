Eniac oferece capacitação gratuita e 300 vagas de estágio na área de telemarketing

O Eniac por meio da sua agência Empregos do Futuro e do Sistema Dual de Ensino, que alia prática e teoria para preparar jovens ao mercado de trabalho, disponibiliza 300 vagas de estágio na área de telemarketing em empresas parceiras.

Os interessados nas vagas devem preencher alguns requisitos, como: ter entre 16 e 24 anos de idade; e disposição para estudar e residir em Guarulhos. Não é preciso experiência anterior e o trabalho é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Além do estágio remunerado, com bolsa-auxílio no valor de R$ 500, os selecionados terão acesso a outros benefícios: curso técnico gratuito de telemarketing no Eniac; direito a comissões; plano de crescimento; e seguro de vida. Para obter mais informações, os candidatos devem enviar uma mensagem com a palavra “Estágio” ao número de WhatsApp: (11) 93470 -3381.

Mantenedor do Eniac, o professor Ruy Guérios afirmou que a ação da instituição, junto às empresas parceiras, é um alento aos jovens que estão com dificuldades para conseguir um emprego diante desse cenário de incerteza gerado pela pandemia de coronavírus.

“Segundo números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil é de 13,2%, com 12,7 milhões de pessoas desocupadas. Esses estágios são uma porta de entrada importante para os guarulhenses que buscam uma capacitação e sua primeira experiência profissional. Mais uma vez, o Eniac faz a diferença na área educacional e no mercado de trabalho da nossa região”, finalizou o professor.

