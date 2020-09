Vanusa tem nova piora do estado clínico

A cantora Vanusa teve uma piora do quadro clínico e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital dos Estivadores, em Santos, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira, 22.



“Apresentou, nas últimas seis horas, piora do quadro respiratório, encontrando-se entubada e em ventilação mecânica”, diz uma nota enviada pelo Complexo Hospitalar à imprensa às 17 horas da terça, sobre Vanusa.



A cantora sofre há alguns anos com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar contra a depressão.



Nas redes sociais, o filho da cantora e empresário Rafael Vannucci tem agradecido o apoio dos fãs e à equipe médica do hospital, que segundo ele, ” estão cuidando de minha mãe com tanto carinho”.



Em agosto, a cantora e filha de Vanusa, Aretha Marcos, disse que a mãe já havia perdido diversas capacidades. “Minha mãe não tem mais cognitivo. Ela assistiu a minha reportagem na TV e não entendeu nada. Não tem mais como conversar com ela. Minha mãe se tornou uma criança, que às vezes fica brava”, contou ao jornal Extra.