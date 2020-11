TCU identifica 57 candidatos com patrimônio acima de R$ 300 mil que pediram auxílio emergencial em Guarulhos

O Tribuna de Contas da União (TCU) realizou um pente-fino que mostra que 57 candidatos nas eleições municipais de Guarulhos declararam patrimônio acima de R$ 300 mil e receberam o auxílio emergencial.

Na relação constam o candidato a vice-prefeito pelo PDT, Luis Pummer, que declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 1,5 milhão. Aparece, ainda, Nefi Tales Filho (PSL), que concorria à prefeitura, porém apresentou renúncia no mês passado. Ele declarou patrimônio de R$ 630 mil à Justiça Eleitoral.

Há, também, 11 candidatos ao Legislativo que declararam patrimônio superior a R$ 1 milhão chegando até a R$ 2,7 milhões e também receberam a verba do programa.

O levantamento foi feito pelo TCU cruzando com os dados do Ministério da Cidadania, quem recebeu os pedidos de auxílio. Segundo o tribunal, “tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa”.

Importante destacar que o Ministério da Cidadania deliberou pelo cancelamento de todos os benefícios detectados pelo TCU, sem prejuízo da possibilidade dos beneficiários contestarem nos canais adequados. A única exceção se refere a benefício concedido judicialmente. Portanto, cabe aos indicados se manifestarem.

“Mais uma vez fica o alerta de sempre: conheça bem os seus candidatos. Seu voto transforma sua vida e a cidade”, afirmou Marlon Lelis de Oliveira, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção no Processo Eleitoral e coordenador do Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE).

Confira a relação de candidatos a vereador