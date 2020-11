Esportes: Flamengo ganha sobrevida e AD Guarulhos mantém vice-liderança do grupo 5 do Paulista

Da Redação

O Flamengo fez o dever de casa nesta terça-feira (10) ao vencer o Brasílis pelo placar de 1 a 0, gol de Daniel Mendes, no estádio Antônio Soares de Oliveira. Com o resultado, a equipe do técnico Raphael Laruccia se mantém vivo na briga pela classificação à segunda fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. No entanto, o Corvo ainda permanece na lanterna do grupo 5 com 7 pontos conquistados em 6 jogos realizados.



Em contrapartida, a AD Guarulhos conseguiu manter a vice-liderança da chave mesmo com a derrota pelo placar mínimo de 1 a 0 frente ao líder Amparo, que chegou a 13 pontos. O gol do triunfo da equipe do interior foi marcado por Rafa aos 30 minutos do segundo tempo. Na próxima rodada, o Índio guarulhense volta a enfrentar o Flamengo, em confronto que pode definir a situação de ambas as equipes na disputa do último nível do futebol paulista.