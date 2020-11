Esportes: Vôlei Guarulhos conhece terceira derrota e se mantém na lanterna da Superliga

Da Redação

[email protected]



O Vôlei Guarulhos conheceu diante do Itapetininga sua terceira derrota na edição desta temporada da Superliga de vôlei masculino. O escrete guarulhense foi superado pelo time do interior pelo placar de 3 sets a 1 – 25/18, 25/19, 15/25 e 25/21. O ponteiro Filipi Rammé foi o maior pontuador do Vôlei Guarulhos naquela partida ao marcar 16 pontos. Já o oposto Renan Buiatti, atleta dos donos da casa, foi o maior pontuador do duelo com 25 pontos.



Com mais uma derrota na principal competição nacional de vôlei, o Vôlei Guarulhos se manteve na 12ª colocação na tabela de classificação sem nenhum ponto conquistado. Garantem vaga para a fase quartas de final os oito melhores colocados desta primeira etapa da competição nacional. Neste domingo (15), ás 21h30, os guarulhenses recebem no ginásio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, o Blumenau, 9º colocado com apenas 1 ponto.