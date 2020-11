Pesquisa Ibope aponta Guti com 41% das intenções de voto contra Pietá com 36%

Pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos), mostra que o Partido dos Trabalhadores (PT) segue com chances reais de voltar ao poder. O prefeito Guti (PSD) aparece empatado tecnicamente. Todos os outros candidatos figuram com menos de dois dígitos.

Segundo o levantamento, realizado entre os dias 10 e 12 de novembro sobre as eleições municipais em Guarulhos, Guti tem 41% dos votos válidos enquanto Elói Pietá (PT) 36%, respectivamente, e, portanto, tecnicamente empatados considerando a margem de erro da pesquisa que é de 3 pontos percentuais (p.p). Em relação ao levantamento ACE/Ibope divulgado no dia 29, Guti tinha 42% dos votos válidos. Já Pietá figurava com 40%.

Fran Correa (PSDB) atinge 7% das respostas, Adriana Afonso (PL) tem 3%, ao passo que Jovino Candido (PV) tem 2%. Já Eduardo Barreto (PROS), Rodrigo Tavares (PRTB), Wagner Freitas (PTB), Professor Auriel (PC do B), Professora Sandra Santos (PDT) e Simone Carleto (PSOL) são citados por 1% do eleitorado, cada um.

O conceito de voto válido é: a proporção de votos do candidato sobre o total, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos.

O Ibope ouviu 805 pessoas e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa ACE-Guarulhos/Ibope foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo nº SP?02740/2020.

Para o presidente Silvio Alves, da ACE, a entidade contribui novamente com o processo eleitoral, no sentido de informar de maneira isenta sobre o cenário local. “Apenas com boa informação poderemos tomar as melhores decisões. Isso não é apenas na política, mas também neste setor. Fizemos nossa sabatina com os candidatos a prefeito, ouvindo suas intenções com relação ao setor produtivo, e buscamos um instituto respeitado para saber sobre as intenções de voto na cidade”, explicou.

Levantamento aponta um segundo turno na cidade

A pesquisa aponta que a disputa deve ir ao segundo turno na cidade. Em relação ao levantamento ACE/Ibope divulgado no dia 29 de outubro, na pesquisa estimulada, ambos permanecem distantes dos demais concorrentes, com 34% e 30% das intenções de voto, respectivamente. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais (p.p.), Guti e Pietá podem ser considerados empatados tecnicamente.

Em terceiro lugar aparece Fran Correa (PSDB), com 7% das respostas. Adriana Afonso (PL), Sandra Santos (PDT) e Rodrigo Tavares (PRTB) têm 2%, ao passo que Eduardo Barreto (PROS), Jovino Candido (PV), Simone Carleto (PSOL), Wagner Freitas (PTB) e Professor Auriel (PC do B) são citados por 1% do eleitorado, cada um. Somam 10% os entrevistados que declaram intenção de votar em branco ou anular o voto e 7% não sabem ou preferem não responder.