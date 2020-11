Esportes: Vôlei Guarulhos busca diante do Montes Claros / América (MG) sua 1ª vitória na Superliga

Da Redação

[email protected]



Depois de mais uma derrota nesta edição da Superliga de vôlei masculino, o Vôlei Guarulhos busca no próximo sábado (21), ás 19h, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG), diante do Montes Claros / América (MG), sua primeira vitória na principal competição do vôlei nacional. Neste final de semana, os guarulhenses foram superados pelo Blumenau por 3 sets a 2, na Ponte Grande.



Nas últimas três rodadas, o time foi derrotado por Cruzeiro, Taubaté e Itapetininga. Com a dura derrota sofrida para Blumenau, o time é um dos três que ainda não pontuou na atual temporada da liga nacional. O oposto de Blumenau Franco Paese foi o maior pontuador do domingo, com 31 pontos. Pelo lado do Vôlei Guarulhos, Ramme fez 29. Com o resultado, o time de Guarulhos passou a ocupar a penúltima colocação com apenas 1 ponto.