Pioneira no cultivo de café no Brasil, Areias é rica em história

O município de Areias, localizado a 280 km da capital paulista, na divisa do Estado com o Rio de Janeiro, foi uma das primeiras regiões do Brasil a cultivar o café, tendo um grande destaque no mercado cafeeiro nacional. A cidade mantém preservada as suas construções antigas.

Os turistas também podem encontrar atrativos naturais como a Represa do Funil e a Serra da Bocaina, onde se encontra a nascente do Rio Paraitinga. Além disso, é possível encontrar várias construções antigas. como a Casa da Câmara, Casa da Cultura, a Igreja Matriz Senhora SantAna e o hotel que em 1822, serviu de abrigo para Dom Pedro I durante a viagem na qual iria proclamar a Independência do Brasil.

Igreja Matriz – O início da construção ocorreu em 1792 e o local foi finalizado em 1874, tendo passado por reforma em 1890. A igreja conta em seu interior com as imagens da padroeira Senhora Sant’Ana e São Miguel. Seu sino também, de grande importância, pesa 1.100kg, 1,5m de altura e foi doado pelo Major Manoel da Silva Leme em 1863.

Hotel Solar Imperial – O local, construído em 1798 pelo Capitão-mor Gabriel Serafim da Silva, abrigou D. Pedro I em 17 de agosto de 1822 durante sua viagem a São Paulo que resultou no grito do Ipiranga, marco da independência.

Casa do Artesão – Foi construída em 1998 seguindo a mesma arquitetura colonial anterior, para comercializar a produção do artesanato local, bem como peças confeccionadas em bambu, madeira, barbante, palha, barro, couro etc.

Mirante – Areias conta com um mirante, localizado no bairro da santa clara, um dos tópicos mais alto da cidade. No local, os turistas podem tirar fotos da vista parcial do município e também fazer uso do local para piqueniques e bate papos.