Maestro João Carlos Martins faz live com a Orquestra GRU Sinfônica na próxima terça-feira (1)

O maestro João Carlos Martins faz uma live com a Orquestra Gru Sinfônica na próxima terça-feira (1º), às 20h. O evento online será o 9º do projeto Orquestrando o Brasil e também dará início às comemorações dos 35 anos da Fundação Banco do Brasil.

A live será transmitida diretamente do Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, pelo YouTube do BB e da Fundação BB.

Orquestrando o Brasil

Idealizado pelo maestro João Carlos Martins, o Orquestrando o Brasil é uma plataforma digital para disseminação de conteúdo, oferecendo suporte e apoio para o desenvolvimento de grupos musicais e formação de novos grupos, além é claro de concertos gratuitos do maestro João Carlos Martins e grupos integrantes, realizados em todos os cantos do país.

Em menos de dois anos de atividades, o projeto já reúne 600 grupos musicais espalhados pelo Brasil, como a Orquestra GRU Sinfônica, que foi formada com o apoio e incentivo do maestro João Carlos Martins. O concerto marca o lançamento da segunda fase da iniciativa, que teve sua parceria renovada com a Fundação BB em outubro.

A GRU Sinfônica foi criada há exatamente um ano, e assumiu o relevante papel de democratização da música erudita e formação de plateia na cidade de Guarulhos/SP. A orquestra, que tem como regente Emiliano Patarra desenvolve, além de sua temporada de concertos, o projeto Música nas Escolas, que atua nas unidades escolares da rede municipal promovendo o ensino, a integração e o convívio dos alunos com o universo da música.

Desafio Transforma!

Unindo cultura, solidariedade e Tecnologia Social o evento também marca a primeira edição do Desafio Transforma!, uma rodada de investimento social em projetos que reaplicam uma ou mais das 600 Tecnologias Sociais certificadas pela Fundação BB. A iniciativa investe o montante de R$ 3 milhões em projetos de educação e meio ambiente. O evento virtual conta com uma programação recheada durante 3 dias.

Programação

1° de dezembro, às 20h – Concerto do maestro João Carlos Martins e orquestra – 9º concerto do Orquestrando o Brasil

2 de dezembro, de 15h às 18h – Pitch Day: etapa final de seleção de projetos inscritos no Desafio Transforma!

3 de dezembro, de 17h às 18h – Live #ConectandoExperiências – roda de conversa sobre histórias valiosas e anúncio dos vencedores do Desafio Transforma!