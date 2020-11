Eleições 2020: Com mais de 50% dos votos válidos, Guti (PSD) é reeleito prefeito de Guarulhos

Antônio Boaventura

Com 57,82% dos votos válidos, o que representa 326.629, o prefeito Guti (PSD) conquistou a reeleição e se mantém como prefeito de Guarulhos pelos próximos quatro anos. Até o momento, foram apuradas 99,91% das urnas. Em 2008, ele foi eleito o vereador mais jovem da cidade de Guarulhos, além de conquistar a reeleição no parlamento guarulhense quatro ano depois. Esta é a segunda vez que ele disputa a Prefeitura. A primeira aconteceu em 2016.



Naquela ocasião, Guti, que estava no PSB, venceu o deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM) com uma votação expressiva no 2º turno. Ele obteve naquele pleito eleitoral 481.541 votos. Ou seja, 83,50%. Seu oponente registrou 95.161, equivalente à 16,50% dos votos válidos. Em 2016, houve um total de 699.482 votos. Os votos válidos foram 576.702 (82,45%), 36.490 (5,22%) votos Brancos, outros 86.290 (12,34%) de votos Nulos e 203.328 (22,52%) abstenções. A eleição há quatro anos atrás contou com 2.496 urnas.



“Terça-feira (1º de dezembro) agora teremos uma agenda no Planalto com alguns ministros e provavelmente o presidente pra gente dialogar alguns financiamentos que precisamos, principalmente na área da saúde”, declarou Guti, prefeito reeleito para os próximos quatro anos.



Já no pleito eleitoral deste ano, Guti, agora no PSD, venceu o petista Elói Pietá, ex-prefeito entre 2001 e 2008, que obteve 42,18%, o que representa 238.305. Neste processo eleitoral registrou 438.527 votos válidos. Houve ainda 54.740 de votos nulos e outros 22.637 em Branco.