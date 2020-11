Política: Número de eleitores que optaram por não votar apresenta queda de quase 6% nos últimos quatro anos

Da Redação

[email protected]



De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pouco mais de 35% dos eleitores guarulhenses aptos à votar neste pleito eleitoral não escolheram nenhum dos candidatos à Prefeitura neste segundo turno disputada entre Guti (PSD), atual prefeito e reeleito, e Elói Pietá (PT), ex-prefeito entre os anos de 2001 e 2008. Contudo, este índice é menor em 5,74% no comparativo com o processo eleitoral de 2016.



Há quatro anos atrás, 326.108 eleitores optaram por não votar nem em Guti, naquela ocasião no PSB, e muito menos no deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM). Neste pleito eleitoral, que também teve a vitória de Guti, 307.395 pessoas anularam ou votaram em branco, além do não comparecimento à urnas para votar. Em 2016, houve um total de 699.482 votos válidos de um total de 902.810 eleitores aptos. Neste ano, foram 565.485 votos válidos de 872.880 eleitores.



No ano de 2016, o processo eleitoral em Guarulhos registrou 36.490 (5,22%) votos Brancos, outros 86.290 (12,34%) de votos Nulos e 203.328 (22,52%) abstenções. A eleição há quatro anos atrás contou com 2.496 urnas. Neste ano, foram 36.490 votos brancos, outros 86.290 de votos Nulos e 203.328 abstenções.