Cultura: Exposição apresenta releituras de obras de grandes mestres das artes plásticas

A partir do dia 11 de dezembro, o Centro de Exposições de Arte Prof. José Ismael, na Vila Galvão, recebe a exposição Os Grandes Mestres, releituras de obras de artistas expressivos das artes plásticas. Disponível para visitação até 28 de março de 2021, de terça a domingo, das 10h às 17h, a exposição oferece ao público o acervo do Instituto Brison Vilela, que objetiva a realização de mostras educativas. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

Brasileiros como Di Cavalcanti, Portinari, Cícero Dias e Tarsila do Amaral, e europeus como Picasso, Van Gogh, Renoir, Modigliani estão entre as releituras exibidas, executadas por meio das técnicas de óleo sobre tela, acrílica sobre tela e técnica mista, realizadas pelos artistas plásticos brasileiros Anna Guerra (releitura de Tarsila do Amaral) e Tony Minister (demais obras).

Sob curadoria de Anna Guerra, a mostra educativa tem como finalidade atuar na formação de público para apreciação das artes plásticas, percorrendo o circuito de exposições de releituras em diversas cidades brasileiras.

O vernissage de abertura da exposição acontece no dia 11 de dezembro, às 20h, e conta com bate-papo com Anna Guerra e convidados.

Para saber mais sobre a programação de eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Exposição Os Grandes Mestres – Releituras

De 12 de dezembro de 2020 a 28 de março de 2021

Das 14h às 19h (exceto dias 24, 25, 26, 27 e 31 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro)

Vernissage: 11 de dezembro, às 20h

Bate-papo com Anna Guerra (curadora) e convidados

Local: Centro Permanente de Exposições de Arte Prof. José Ismael. Praça Cícero Miranda, s/nº, Lago de Vila Galvão

Entrada gratuita

Classificação livre