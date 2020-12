Esap completa 15 anos qualificando milhares de servidores

A Escola de Administração Pública (Esap) de Guarulhos completou, no último sábado (5), 15 anos de sua criação. O órgão, que tem o objetivo de promover a formação de servidores para a melhoria dos serviços públicos, já entregou nesse período mais de 20 mil certificados para servidores que participaram de diversos cursos de capacitação oferecidos em áreas administrativas, comportamentais e tecnológicas. Deles, 6.799 foram entregues nos últimos quatro anos. O ano de 2017 foi aquele em que houve mais inscritos da história da escola, com mais de 3 mil servidores interessados nas formações.

Além disso, a Esap já auxiliou mais de mil funcionários a elevar sua escolarização por meio de parcerias com instituições de ensino, que oferecem pós-graduação nas áreas de gestão pública, saúde e educação. Atualmente, conta também com o polo da Universidade Aberta do Brasil, com mais de mil alunos matriculados na Univesp, UF-ABC e, em breve, mais 50 vagas da Unesp serão disponibilizadas para Guarulhos.

Para o secretário de Gestão, Adam Kubo, a Esap é um órgão essencial dentro da administração pública. “Os servidores buscam a Esap para se aperfeiçoar em suas áreas de atuação, em assuntos que estejam ligados com o seu serviço nas secretarias municipais e isso é de grande valia. Quanto mais servidores nós capacitarmos, melhor será o atendimento que a população receberá e mais ágil será a prestação de serviços”, afirma.

Nos últimos anos, o órgão vem crescendo e ganhando cada vez mais notoriedade entre os servidores. Além da mudança de prédio, que agora fica dentro do Adamastor, e da implantação de três laboratórios de informática, o que melhorou a qualidade de atendimento e ampliou a oferta de cursos por oferecer melhor estrutura, a Esap desenvolveu recentemente a Plataforma de Educação a Distância, que pode ser acessada no link eadesap.guarulhos.sp.gov.br, e que tem o objetivo de democratizar os saberes, promovendo o desenvolvimento cognitivo e social dos servidores da administração direta e indireta. Outra novidade recente foi a criação do Esap-Lab, que é o laboratório de Inovação em Governo. O espaço é voltado para a difusão de uma cultura permanente de inovação no setor público, desenvolvimento de soluções criativas para a ampliação da eficiência e da efetividade de processos, serviços e políticas públicas.

Além da capacitação dos servidores, o órgão realizou também a capacitação dos conselheiros municipais em parceria com o Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo e a Escola de Governo do Estado de São Paulo em duas edições, nos anos de 2018 e 2019.

Para Maria Goreti, coordenadora executiva da Esap, é um trabalho muito gratificante possibilitar aos servidores a oportunidade de aprendizado. “A capacitação oferecida promove a valorização do servidor, que se sente reconhecido por sentir que não está sozinho na árdua atividade de atender o público, pois está é a nossa missão”, comenta.