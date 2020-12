Prefeitura confirma volta às aulas em janeiro e fevereiro em Guarulhos

O prefeito Guti anunciou na noite de hoje o cronograma de volta às aulas na cidade em 2021. Segundo a proposta, as redes conveniadas municipal, estadual e as escolas particulares estão autorizadas a retornarem a partir do dia 11 de janeiro. Já as unidades da rede municipal voltarão no dia 03 de fevereiro.

A explicação foi dada juntamente com o secretário da Educação, Paulo César Matheus. Segundo ele, as unidades só poderão atender 30% dos estudantes.

Durante a live, eles aproveitaram para explicar sobre o projeto de parceria público-privada (PPP) que está sendo pensado pela pasta. “Muitas pessoas do PT estão disseminando informações falsas. Essa PPP é para manutenção dos prédios, construção de novas escolas. Nosso objetivo é cuidar da educação. Não estamos terceirizando e nem privatizando. O professor, diretor, cozinheiras e demais profissionais não serão afetados”, destacou Guti.

Ele ainda reforçou o decreto que será publicado nesta quarta-feira (16) que durante o período de 18 a 24 dezembro os comércios poderão funcionar até às 23h. “Para garantir mais segurança sanitária e afastamento nesse momento da covid-19”, afirmou Guti.

Além disso, os shoppings poderão funcionar por 24 horas. “Terão especificações com horários exclusivos para pessoas idosas e restrições quanto a área de alimentação”, disse.