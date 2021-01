Estupro de vulnerável corresponde a 75% das vítimas em Guarulhos

Do total de 349 casos de estupro registrados durante o ano passado, 264 das vítimas são consideradas vulneráveis – que conforme a lei seria ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou com pessoas de enfermidade ou deficiência mental. O número significa 75% do total. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).

Foram contabilizados, ainda, 5.667 casos de roubos, 1.227 registros de roubos de veículo e 229 de roubo de carga. Já o total de furto chegou a 9.140 e o de furto de veículo 2.147. Os casos de homicídio doloso chegaram a 92, com 95 vítimas. Já o número de tentativas de homicídios chegou a 79.