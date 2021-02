Mentoria de projetos do audiovisual fomenta processos de produção

Até o este domingo, dia 14, estão abertas as inscrições gratuitas para a mentoria de projetos, atividade que integra a programação do Festival de Cinema Filme Possível, evento 100% online viabilizado pelo FunCultura de Guarulhos e pela Lei Aldir Blanc.

Para participar os interessados devem preencher o formulário disponível no link http://bit.do/mentoriadeprojetos e apresentar projeto (uma sinopse, argumento ou roteiro) no qual estão trabalhando. São apenas dez vagas disponíveis. A oficina tem duração de 50 horas ao longo de um mês e meio.

A mentoria de projetos tem como objetivo colaborar com o amadurecimento dos processos de produção em Guarulhos, considerando o número crescente de produções independentes e as dificuldades em financiar e lançar as obras comercialmente. Durante os encontros, os participantes poderão entender quais são as possibilidades reais para adequar uma formatação e chegar mais longe, por meio de ferramentas para viabilizar projetos e aproximar os realizadores do mercado.

Os encontros coletivos e individuais são ministrados por Guilherme Severo, idealizador do Festival de Cinema Filme Possível, e Cadu Machado, roteirista e dramaturgo. De modo bastante prático, os autores dos projetos terão a oportunidade de revisitar, reescrever e readequar a obra o tempo todo. De acordo com Cadu Machado, o olhar externo nesta fase do desenvolvimento é importante para corrigir eventuais rotas erradas. “Quando você tem algum projeto em fase pré-filmagem, é importante esse olhar externo e um feedback assertivo. Quanto mais material os participantes tiverem, maior será o rendimento”, explica.

No encerramento da atividade os dez projetos mentorados participarão de um pitching, uma espécie de lançamento junto a profissionais do mercado audiovisual. Para mais informações sobre as demais atividades do festival acesse http://www.filmepossivel.com.br. Para conhecer os projetos e atividades culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Festival de Cinema Filme Possível

Mentoria de Projetos, com Guilherme Severo e Cadu Machado

Inscrições gratuitas até 14 de fevereiro

Para se inscrever acesse http://bit.do/mentoriadeprojetos